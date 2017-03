später lesen Düsseldorf 80-Jährige gefesselt und ihr 350.000 Euro geraubt 2017-03-05T19:27+0100 2017-03-06T00:00+0100

Nach einem brutalen Überfall, bei dem im Herbst 2015 einer Rentnerin (80) in ihrer Unterbilker Wohnung rund 350.000 Euro geraubt wurden, startet heute im Landgericht (9.30 Uhr, Saal E.137) der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter. Per internationalem Haftbefehl und Fotofahndung war monatelang nach dem 54-Jährigen gesucht worden, bis er im August 2016 in der niederländischen Provinz Gelderland gefasst und dann ausgeliefert wurde. Zwei seiner angeblichen Mittäter sind bereits zu Haftstrafen verurteilt.