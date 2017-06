später lesen Düsseldorf 83-jähriger Mann wird bei Unfall schwer verletzt 2017-06-11T19:27+0200 2017-06-12T00:00+0200

Schwerste Verletzungen zog sich am Samstagvormittag ein 83-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Gerresheim zu. Der Senior war beim Überqueren der Fahrbahn mit seinem Zweirad von einem Auto erfasst worden und schwebt nach Auskunft der Polizei in Lebensgefahr.