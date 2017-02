Serie So Wohnt Düsseldorf: 90 Quadratmeter voller Kunst

Das Zuhause der Künstlerin Barbara Joliet ist eine Wohnung mit Fernblick in Knittkuhl. Alle Räume sind geprägt von ihrer Kreativität. Von Ute Rasch (Text) und Anne Orthen (Fotos)

Sie behauptet sich, macht sich breit, besetzt jeden Winkel, ist total dominant: die Kunst. Selbst auf der Toilette. Man könnte glatt vergessen, warum man an dieses Örtchen gekommen ist, denn da hängt ein Bild - Spitze in Farbe getaucht wird zum hauchzarten Dessous, eine Hand greift danach - die pure Ablenkung. Zwei Menschen haben auch noch Platz in dieser Wohnung: Barbara und Wolfgang Joliet, sie Künstlerin, er Fotograf. Knapper Raum, starke Intensität. So ist das eben, wenn der Mensch sich seiner Leidenschaft unterordnet, platzmäßig und überhaupt.

Eigentlich ist das eine ganz normale Drei-Zimmer-Wohnung. Knapp 90 Quadratmeter, Eigentum, schöner Blick auf die Höhen von Knittkuhl. "Da hinten ist der Segelflugplatz und die Grafenberger Rennbahn", Barbara Joliets ausgestreckter Arm weist ins Grüne, zu sehen ist nur sanft geschwungenes Land. Im Sommer ist dieser Balkon ihr zweites Wohnzimmer, zumal hier gleich mehrere Vorlieben zusammenkommen: Kunst trifft Grün.

Diese paar Quadratmeter mit Fernblick bieten einer üppig wuchernden Oase Platz, auf der viele Pflänzchen gedeihen. Überwacht wird die Szenerie von einer geheimnisvollen Mitbewohnerin, einer ehemaligen Schaufensterpuppe, die das Paar in einem Abfall-Container gefunden hat. Die Kopflose schmückt ein Tierschädel - ein surreal wirkendes Objekt. Oder ein Fabelwesen? "Das ist mein Pan", bestätigt Barbara Joliet. Dazu passt der von der Decke baumelnde Vogelkäfig - nur, dass die Stoffvögel außen schweben und die Menschen (in Form von Gliederpuppen) hinter Gittern eingesperrt sind.

In der Wohnung dokumentieren alle Wände den Werdegang der Künstlerin. Und ihre Vielseitigkeit. Ursprünglich hatte sie Lithografin und Vierfarbtiefdruck-Retuscheurin gelernt, ein Beruf, der ihr ein technisches Rüstzeug mitgegeben hat, "das ich auf der Kunstakademie so nicht erlernt hätte." Den Feinschliff dort holte sie später nach. Wohl auch dank dieser Ausbildung konnten Bilder entstehen, die gleich in der Diele den Blick anziehen: Aquarelle, die in einem monatelangen Schaffensprozess reiften und aus hunderten Schichten bestehen. "Dadurch kann das Licht bis auf den Hintergrund dringen", so die Künstlerin. Die Wirkung ist verblüffend: Die Mitte scheint in Bewegung zu sein - ein Ur-Punkt, der sich langsam entfernt.

Das Schlafzimmer bietet neben sparsamer Möblierung einer ganz anderen Kunstrichtung Platz: Hier hat Barbara Joliet ihre fast farblosen, poetischen Kollagen versammelt: Kleine, weiße Tierschädel treffen auf Funkstücke vom Strand. Und über dem Bett das Bild eines Tänzers der Oper, der die Künstlerin mit seiner scheinbar schwerelosen Perfektion beeindruckte. Wie hat sie diesen Farbton hingekriegt? "Aquarell mit Kaffee". Das Bild gehört zu den Lieblingsstücken ihres Mannes.

Im Wohnzimmer steht unübersehbar das Lieblingsmöbel der Künstler: ein dunkelgrüner Ledersessel, zum Einkuscheln bereit. Hier findet auch die Sammlung alter Fotokameras von Wolfgang Joliet Platz - dafür wurde eine zweite Tür zur Diele mit einem Regal verschlossen. Daneben die "Tante-Christel-Gedächtnis-Ecke", eine alte Kommode mit schönem Krimskrams, lauter Erbstücken. Die Künstlerin nimmt ein großes Bild von der Wand mit extra tiefem Rahmen: "Ich mag nicht auf die große schwarze Fläche eines Fernsehers schauen", das Aquarell verbirgt die TV-Technik - eine Idee, die sie auch oft schon im Kundenauftrag realisiert hat.

Irgendwann aber wurde es wirklich zu eng in dieser Wohnung - für die Fülle an Kunst, für die Arbeit daran, für die Bewohner. Glücklicherweise konnte Barbara Joliet gegenüber im Keller einen Raum dazu erwerben. Nun können die Besucher der "Kunstpunkte", an denen sie jedes Jahr teilnimmt, ihr Können an verschiedenen Orten aufspüren, in der Wohnung, im neuen Atelier, aber auch auf dem Weg dazwischen. Denn natürlich schmückt Kunst das Treppenhaus, sogar den Gang im Keller. Auch in der Waschküche hängt ein Bild - aus Wasserfarben.

Quelle: RP