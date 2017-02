Düsseldorf-Süd: 9:2-Kantersieg der A-Jugend des TSV Urdenbach

Der Spieltag in den Jugendklassen im Überblick.

A-Junioren In der Leistungsklasse (LK) verteidigte der TSV Urdenbach durch einen 9:2 (2:1)-Erfog gegen den SSV Erkrath die Tabellenführung. Die Treffer erzielten Tom Nagel (3), Marc Daehne (2), Stephen Mochrie (2), Constantin Bunte und Dustin Unkelbach. In der Gruppe eins unterlag der Garather SV (GSV) dem Tabellenführer Tusa 06 mit 0:8 (0:1). In der Gruppe zwei deklassierte der SV Wersten 04 (SVW) den Letzten ASC Ratingen-West II mit 11:1 (4:0) und kletterte auf Rang drei. Sebastian Otto (5), Patrick Boonstra (4), Bruno Babic und Mohamed Jazouli trafen. VfL Benrath verlor trotz starker Leistung beim Zweiten TV Grafenberg mit 1:3 (1:1).

B-Junioren Die B-Juniorinnen des TSV Urdenbach erreichten in der Niederrheinliga beim FC Kray ein beachtliches 1:1 (0:0). Torjägerin Jona Isabel Wallerath erzielte in der Schlussminute den hochverdienten Ausgleich. In der LK musste der TSV nach zwei Siegen in Folge beim BV 04 II eine 2:6 (1:3)-Niederlage hinnehmen. In der Kreisklasse, Gruppe zwei, behauptete die Zweitvertretung des TSV durch ein 6:2 (4:1) gegen den FC Tannenhof nach Treffern von John Merwin Magnaye (2), Marc Baumgartner (2), Nick Bertram und Paul Kirchberg den vierten Patz. Der Vorletzte VfL Benrath verlor gegen den SSV Erkrath mit 1:5 (0:2). Der SVW unterlag beim SV Lohausen II mit 1:3 (1:2).

C-Junioren In der LK verlor der VfL gegen Tabellenführer BV 04 1:5 (1:3. Der Vorletzte TSV landete gegen den VfB Hilden 03 II mit 5:3 (3:1) nach Treffern von Rilind Alija (2), Leon Nuha, Sami Albohandam und Maximilian Gerhardt den dritten Saisonsieg. In der Gruppe drei feierte die SG Benrath-Hassels gegen den SV Oberbilk mit 2:1 (1:0) den ersten Saisonsieg. Der SVW war spielfrei.

(ts-)