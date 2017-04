später lesen Düsseldorf AfD plant große Kundgebung zum 1. Mai 2017-04-03T20:02+0200 2017-04-04T00:00+0200

Kurz vor der NRW-Landtagswahl will die Alternative für Deutschland (AfD) ein Zeichen in der Landeshauptstadt setzen: Die Partei plant eine Großkundgebung am Tag der Arbeit in Düsseldorf.