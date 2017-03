später lesen Düsseldorf Altenpfleger missbrauchte Alzheimer-Patientin 2017-03-21T20:55+0100 2017-03-22T00:00+0100

Für eine Vielzahl erheblicher sexueller Übergriffe hat das Landgericht einen Altenpfleger (41) gestern zu drei Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person. So hatte der Pfleger laut Geständnis an seiner Arbeitsstelle in einem Altenheim vor Jahren eine 70-jährige Alzheimer-Patientin sexuell missbraucht und diese Tat per Handy gefilmt. Aufgefallen war das aber erst, als eben jene Aufnahme bei einer Hausdurchsuchung wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Darstellungen entdeckt worden war.