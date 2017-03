Facebook-Video aus Düsseldorf: Altstadt-DJ macht sich über "Füchschen"-Debatte lustig

So langsam wird der Düsseldorfer DJ Theo Fitsos berühmt-berüchtigt für seine Netz-Auftritte. Jetzt postete er ein Video, mit dem er sich über die Rheinkirmes-Absage des "Füchschen"-Chefs lustig macht - beziehungsweise über die Debatte darüber.

"Kann jeder nach Lust & Laune interpretieren", schrieb Fitsos darunter - eigentlich ist die Botschaft aber klar: In dem Video ist er mit Hund und einem Mann namens Axel unterwegs, den Kommentatoren als Fitsos Bruder identifizieren.

Kann jeder nach Lust & Laune interpretieren 😀😀 Posted by Theo Fitsos on Mittwoch, 15. März 2017

"Was sagst du eigentlich zu der Geschichte mit dem "Füchschen"?", fragt der. Woraufhin Theo Fitsos, das Handy am Ohr, sich mit den Worten "Warte mal, das ist was ganz Wichtiges hier" genervt abwendet. Ins Handy fragt er: "Also, noch mal: Die haben am Hauptbahnhof in Peking ein Fahrrad gefunden am Bahnhof? Und die Bremsen waren kaputt? Ist ja der Hammer!"

Mehrere Tausend Nutzer sahen das Video innerhalb der ersten 24 Stunden. Viele kommentierten - die meisten mit lachenden Smileys.

Hintergrund des Scherzes ist die Debatte um die Ankündigung des Brauhaus-Chefs Peter König, ab 2017 mit der Brauerei "Füchschen" nicht mehr in einem eigenen Zelt auf der Rheinkirmes vertreten sein zu wollen. Dafür war er teils heftig kritisiert worden.

Theo Fitsos ist nicht nur als DJ bekannt in Düsseldorf. Zuletzt machte er wegen eines Wutausbruchs im Video und wegen einer Bewerbung beim Dschungelcamp von sich reden.

(hpaw)