Nach Altweiber diskutieren Düsseldorfer auf Facebook über das aggressive Partyvolk und die Leistung der Polizei.

Besonders auf der Facebook-Seite RP Düsseldorf kommentierten viele die erste Bilanz der Polizei. Den Beamten war teils heftige Aggressivität entgegengeschlagen. Schüler und Hooligans hatten Flaschen und Böller geworfen. Es gab einige Schlägereien.

Auch wenn laut Polizei deutlich weniger Minderjährige als im Vorjahr sich maßlos betranken, erregte der Alkoholkonsum an Altweiber besonders die Gemüter im Internet. Viele hatten offenbar beobachtet, dass in der Altstadt die Mehrzahl der Feiernden - und zwar aller Altersgruppen - angetrunken bis volltrunken unterwegs waren.

"Heute ist Altweiber nur noch ein dummes Sauf-Fest!", schrieb eine Nutzerin. "Wenn einem da nicht die Lust am Karneval vergeht", ein anderer. "Was hat das alles noch mit Feiern zu tun?", fragte eine Dritte. "Ich freue mich schon auf den Japan-Tag, weil es dort ähnlich aggressiv abgeht (abends)", meinte ein Nutzer namens David. "Warum tut die Politik sich so schwer, Alkohol erst ab 21 zu erlauben?", fragte jemand namens Frank. Nur ein Nutzer fand die Kritik offenbar überzogen: "Ich denke, jeder weiß was ihn erwartet, wenn er Karneval feiert. Take it or leave it!"

Lob auch für den Rettungsdienst

Die meisten Nutzer verknüpften ihre Kritik am übermäßigen Alkoholkonsum mit einem Lob für Polizei, Rettungskräfte und Ordnungsdienst. "Ein dickes Lob und ein riesen Dank an die Polizei. Es ist wirklich traurig, mit was sie sich rumschlagen müssen. Durch ihre Präsenz habe ich mich aber trotzdem sicher in der Altstadt gefühlt! Vielen herzlichen Dank", schrieb eine Frau namens Melanie. Auch eine Nutzerin namens Kerstin betonte: "Ich finde die Polizisten haben ein dickes fettes Lob verdient. Natürlich auch die vom Rettungsdienst. Alle Achtung, was diese Leute sich anhören und gefallen lassen müssen. Ich finde es großartig das so viel für die allgemeine Sicherheit getan wird. Dankeschön!"

Nur sehr am Rande gingen die Nutzer auf die mit Maschinenpistolen bewaffneten Polizisten ein, die wegen der Terrorismusgefahr im Einsatz waren. Ein Nutzer kommentierte ironisch, er fände es toll, so geschützt werden zu müssen. "Wir sind weltoffen und tolerant und müssen das akzeptieren!" Darauf antwortete ein Zweiter ebenso ironisch: "Sind bestimmt lauter zugewanderte Hooligans. Die berüchtigten Aleppo-Ultras." Ein weiterer Nutzer reagierte nachdenklich: "Es ist leider aufgrund der veränderten Bedrohungslage notwendig geworden, die man aber nicht nur den Flüchtlinge anlasten kann."

