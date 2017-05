Einzelhandel: Am Samstag streiken Verkäufer in Düsseldorf und Ratingen

Mitarbeiter verschiedener Kaufhäuser und Bekleidungsgeschäfte in Düsseldorf und Ratingen wollen am Samstagvormittag streiken. Sie wollen einen höheren Stundenlohn und mehr Geld für Azubis erstreiten.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte vom Kaufhof am Wehrhahn, von Primark, H&M in den Schadow-Arkaden sowie Zara in der Schadowstraße in Düsseldorf und dem Esprit Outlet in Ratingen zum Streik aufgefordert. Streikversammlungen gibt es zwischen 8.30 und 12 Uhr vor Primark Düsseldorf, dem Kaufhof am Wehrhahn und dem Esprit Outlet in Ratingen.

Aktuell verhandelt die Gewerkschaft Verdi mit dem nordrhein-westfälischen Einzelhandelsverband über die Tarifverträge. Verdi will einen Euro mehr Stundenlohn durchsetzen sowie 100 Euro mehr pro Monat für die Auszubildenden. Außerdem will die Gewerkschaft, dass die Tarifverträge im Einzelhandel für alle Beschäftigen gelten.

Die Arbeitgeber haben einen 1,5 Prozent höheren Stundenlohn vorgeschlagen. Das entspricht etwa 23 Cent mehr.

(hpaw)