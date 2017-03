Bei der Axt-Attacke in Düsseldorf sind nach jüngsten Angaben der Polizei neun Menschen verletzt worden, Die vier schwerverletzten Opfer sind derweil außer Lebensgefahr. Das teilte die Uniklinik mit. Auch der mutmaßliche Täter wird dort behandelt.

Der Tatverdächtige befindet sich nach Angaben der Klinik ebenfalls nicht in Lebensgefahr. Die Verletzungen des 36-jährigen, der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt und in Wuppertal lebt, seien weit davon entfernt, lebensgefährlich zu sein, hatte die Polizei zuvor mitgeteilt.

Aus Polizeikreisen wurde am Freitagmorgen bekannt, dass der Mann aus dem Kosovo stammen könnte. Er habe mehrere Knochenbrüche und werde daher weiterhin im Krankenhaus behandelt. Von einem terroristischen Hintergrund der Tat gehen die Ermittler nicht aus.

Tatverdächtiger nach kurzer Flucht festgenommen

Der Mann soll am Donnerstagabend erst in einer S-Bahn, dann im Bahnhof mit einer Axt wahllos auf Passanten eingeschlagen und neun Menschen verletzt haben. Details zum Ablauf der Tat will die Polizei später bekanntgeben. Der Mann wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Der mutmaßliche Täter war nach der Attacke auf dem Bahnhof über die Gleise gelaufen und dann von einer Brücke mehrere Meter hinab auf eine Straße gesprungen. Die Polizei stellte eine Axt sicher.

Er habe sich in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. "Aufgrunddessen hat er wohl diese Tat begangen." Ein Angehöriger des 36 Jahre alten Mannes habe sich an die Polizei gewandt und das den Ermittlern mitgeteilt. Was für eine Ausnahmesituation das gewesen sei, werde noch ermittelt.

Züge in Düsseldorf fahren nach Plan

Nach dem Amoklauf sind am Morgen danach Störungen im Bahnverkehr ausgeblieben. "Es fahren momentan alle Züge planmäßig", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Alle Gleise seien wieder für den Zugverkehr freigegeben, auch die Gleise 13 und 14, wo der mutmaßliche Täter seinen Angriff begonnen hatte.

Noch in der Nacht seien die meisten Züge wieder an ihre richtigen Punkte zurückgekehrt, sagte die Sprecherin. Nach der Tat war der Düsseldorfer Hauptbahnhof zunächst weitläufig abgesperrt und evakuiert worden.

Insgesamt hatte die Sperrung am Abend Auswirkungen auf Tausende Pendler und Reisende. Nach Angaben der Deutschen Bahn waren 123 Züge von dieser Sicherheitsmaßnahme betroffen. Darunter waren 30 Züge im Nah- und Fernverkehr, die umgeleitet wurden. Zwei Züge fielen komplett aus. Dutzende andere Züge fuhren nicht die volle Strecke und wendeten vorzeitig.

Polizei geht von Einzeltäter aus

Die Beamten seien von Anfang an davon ausgegangen, dass es sich um einen Amoklauf handle, hieß es am Morgen. Es habe "zu keiner Zeit" Hinweise auf ein extremistisches oder islamistisches Motiv gegeben. Demnach sei nun auch sicher bestätigt, dass der Täter allein gehandelt habe. Alle weiteren Personen, die am Donnerstag kurzfristig festgenommen worden waren, seien wieder freigelassen worden.

Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen war am Abend gesperrt worden. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreiste ein Hubschrauber. Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Einsatzbussen der Feuerwehr behandelt. Erst nach Mitternacht wurde der Hauptbahnhof wieder für den Zugverkehr freigegeben.

Hier lesen Sie das Protokoll des Abends.

(heif/hpaw/dpa)