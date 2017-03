später lesen Pressekonferenz zum Axt-Angriff in Düsseldorf Fahrgäste stießen Amokläufer aus der Bahn FOTO: Screenshot n-tv FOTO: Screenshot n-tv

Am Tag nach dem Amoklauf am Düsseldorfer Hauptbahnhof informiert die Polizei bei einer Pressekonferenz über die Entwicklung. Der Tatverdächtige wollte offenbar gezielt von Polizisten erschossen werden. Fahrgäste und der Lokführer verhinderten weitere Angriffe in der Bahn. Von Helene Pawlitzki, Düsseldorf