Pendler eilen durch den Hauptbahnhof, Sicherheitsleute beobachten die Szene - wie jeden Freitagmorgen am Düsseldorfer Hauptbahnhof, den täglich etwa 270.000 Menschen passieren.

Nur die Fernsehkameras und Übertragungswagen auf dem Bahnhofsvorplatz weisen darauf hin, was hier vor wenigen Stunden passiert ist: Ein Mann aus Wuppertal, der unter psychischen Problemen leiden soll, schlug wahllos mit einer Axt um sich, verletzte neun Menschen, vier von ihnen schwer, und sprang schließlich auf der Flucht von einer Eisenbahnbrücke.

Keine Spur der Tat mehr an Gleis 13

Sofort nach der Spurensicherung war ein Reinigungstrupp unterwegs und entfernte Blutspuren aus der Passage des Hauptbahnhofs. Hier hatten Passanten und Rettungskräfte, wie auf dem Video eines Augenzeugen zu sehen war, Verletzte erstversorgt.

Am Morgen danach schauen sich die Reisenden, die durch den Bahnhof hetzen, kaum um. An Gleis 13, wo der Tatverdächtige mit der S-Bahn ankam und wo er offenbar seinen Angriff begann, herrscht Betrieb wie immer. Viele, die hier auf die Bahn warten und dabei einen Kaffee trinken, werden das Detail nicht kennen, das genau hier der Amoklauf begann.

FOTO: Gerhard Berger

Schaut man allerdings in die Gesichter der Verkäufer an den Imbiss-Ständen im Hauptbahnhof, sieht man doch Sorgen, Stirnrunzeln. Viele unterhalten sich leise. Sie konnten sich am Morgen nicht aussuchen, ob sie herkommen wollten.

Pendler und Reisende sind relativ unbesorgt

Horst Morwinski dagegen sagt von sich, er sei "ganz gefasst". "Es ist ja schlimm genug, dass so etwas passiert. Da mache ich mir jetzt nicht noch Sorgen drum", sagt der 66-Jährige aus Kamen. "Gestern habe ich noch mit meiner Frau darüber geredet, aber wir sehen das beide so. Darum fahre ich normal mit dem Zug heute morgen, wie sonst auch."

So wie ihm geht es vielen Reisenden. Der 26-jährige Nicolas Schmelling aus Düsseldorf beispielsweise klingt recht abgeklärt: "Das war meiner Meinung nach einfach so eine Verirrungstat und kein geplanter Anschlag. Kann immer mal passieren."

Diese Haltung teilt Karin Mokros-Kreutzer (73), die ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs wohnt. Sie habe sich mehr Sorgen gemacht, ob sie die geplante Bahnreise mit ihrer Nichte heute werde antreten können. "Es kann ja überall passieren."

Der Gerresheimer Stefan Maxeiner steht mit seiner Familie am Gleis und wartet auf einen Zug nach Berlin. Auch am Donnerstagabend war er hier und wollte die reservierten Fahrkarten abholen. Daraus wurde nichts: "Ich habe direkt das ganze Polizeiaufgebot gesehen und wurde von den Beamten rausbegleitet. Da fühlt man sich ja direkt sicher und beschützt." Er habe kein mulmiges Gefühl, wieder am Bahnhof zu sein.

Am Freitagmorgen ist kein besonderes Aufgebot von Polizei vor Ort – jedenfalls nicht in Uniform. Auch mehr Sicherheitsleute als sonst sind nicht zu sehen. Die konstant hohe Terrorgefahr der letzten Monate, die immer wiederkehrenden Nachrichten von Anschlägen aus anderen Städten: All das lässt den Menschen am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Amoklauf, der zum Glück ohne Tote ablief, offenbar glimpflich erscheinen.

Hier lesen Sie das Protokoll des Abends.