Bei der Axt-Attacke in Düsseldorf sind laut Polizei neun Menschen verletzt worden. Die vier schwerverletzten Opfer sind außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter war in Wuppertal polizeibekannt und bereits in einer psychiatrischen Klinik. Von C. Schwerdtfeger, F. Hein, H. Pawlitzki, Düsseldorf

Der Tatverdächtige befindet sich nach Angaben der Klinik ebenfalls nicht in Lebensgefahr. Die Verletzungen des 36-jährigen, der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt und in Wuppertal lebt, seien weit davon entfernt, lebensgefährlich zu sein, hatte die Polizei zuvor mitgeteilt. Nach Informationen unserere Redaktion war der Tatverdächtige bereits wegen Suizidgedanken in einer psychiatrischen Klinik in Wuppertal. "Er ist schon länger psychisch schwer krank", heißt es aus Sicherheitskreisen. Der 36-Jährige war der Polizei in Wuppertal bereits bekannt.

Aus Polizeikreisen wurde am Freitagmorgen bekannt, dass der Mann aus dem Kosovo stammen könnte. Er habe mehrere Knochenbrüche und werde daher weiterhin im Krankenhaus behandelt. Von einem terroristischen Hintergrund der Tat gehen die Ermittler nicht aus.

Wie der Täter sind auch vier der neun Opfer in der Uni-Klinik operiert worden. Sie wurden gegen 21.30 Uhr in die Unfallchirurgie eingeliefert, die im neuen Zentrum für Operative Medizin II (ZOM II) untergebracht ist. In das Evangelische Krankenhaus (EVK) in Unterbilk waren drei Opfer eingeliefert worden. Zwei wurden später in die Uni-Klinik verlegt, ein Patient ist stationär im EVK verblieben.

Tatverdächtiger nach kurzer Flucht festgenommen

Der Mann soll am Donnerstagabend erst in einer S-Bahn, dann im Bahnhof mit einer Axt wahllos auf Passanten eingeschlagen und neun Menschen verletzt haben. Details zum Ablauf der Tat will die Polizei später bekanntgeben. Der Mann wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Der mutmaßliche Täter war nach der Attacke auf dem Bahnhof über die Gleise gelaufen und dann von einer Brücke mehrere Meter hinab auf eine Straße gesprungen. Die Polizei stellte eine Axt sicher.

Er habe sich in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. "Aufgrunddessen hat er wohl diese Tat begangen." Ein Angehöriger des 36 Jahre alten Mannes habe sich an die Polizei gewandt und das den Ermittlern mitgeteilt. Was für eine Ausnahmesituation das gewesen sei, werde noch ermittelt.

Züge in Düsseldorf fahren nach Plan

Nach dem Amoklauf sind am Morgen danach Störungen im Bahnverkehr ausgeblieben. "Es fahren momentan alle Züge planmäßig", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Alle Gleise seien wieder für den Zugverkehr freigegeben, auch die Gleise 13 und 14, wo der mutmaßliche Täter seinen Angriff begonnen hatte.

Noch in der Nacht seien die meisten Züge wieder an ihre richtigen Punkte zurückgekehrt, sagte die Sprecherin. Nach der Tat war der Düsseldorfer Hauptbahnhof zunächst weitläufig abgesperrt und evakuiert worden.

Insgesamt hatte die Sperrung am Abend Auswirkungen auf Tausende Pendler und Reisende. Nach Angaben der Deutschen Bahn waren 123 Züge von dieser Sicherheitsmaßnahme betroffen. Darunter waren 30 Züge im Nah- und Fernverkehr, die umgeleitet wurden. Zwei Züge fielen komplett aus. Dutzende andere Züge fuhren nicht die volle Strecke und wendeten vorzeitig.

Die Beamten seien von Anfang an davon ausgegangen, dass es sich um einen Amoklauf handle, hieß es am Morgen. Es habe "zu keiner Zeit" Hinweise auf ein extremistisches oder islamistisches Motiv gegeben. Demnach sei nun auch sicher bestätigt, dass der Täter allein gehandelt habe. Alle weiteren Personen, die am Donnerstag kurzfristig festgenommen worden waren, seien wieder freigelassen worden.

Bahn-Vorstand lobt Einsatz in Düsseldorf

NRW-Innenminister Ralf Jäger sagte, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. "Ich wünsche den Verletzten Kraft, damit sie wieder gesund werden." Sein Dank gelte der Düsseldorfer Polizei, der Bundespolizei und "den Rettungskräften, die schnell vor Ort waren, um die Opfer zu versorgen".

Der für Infrastruktur und Sicherheit zuständige Vorstand der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla, lobte die Zusammenarbeit der Bahn mit den Sicherheitsbehörden ebenfalls. "Mein ganzer Dank gehört den Sicherheitskräften von Bundespolizei, DB und Landespolizei. Sie haben schnell, beherzt und sehr professionell gehandelt. Die eingeübte und gute Zusammenarbeit hat sich voll bewährt", sagte Pofalla unserer Redaktion.

Der Düsseldorfer Hauptbahnhof habe ein beispielhaftes Schutzniveau, so Pofalla. "Es gibt hier eine gut ausgestattete Bundespolizei-Wache und rund um die Uhr Sicherheitskräfte der DB. Zusätzlich überwachen fast 80 Videokameras den Bahnhof." In den kommenden Jahren werde die Bahn verstärkt in Sicherheitsmaßnahmen an Bahnhöfen und in den Zügen investieren. "Wir bauen kontinuierlich die Videoüberwachung aus. Allein am Hauptbahnhof Köln haben wir im letzten Jahr 200 neue Kameras installiert. Neun weitere Bahnhöfe in NRW haben ebenfalls neue Videotechnik erhalten."

Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen war am Abend gesperrt worden. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreiste ein Hubschrauber. Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Einsatzbussen der Feuerwehr behandelt. Erst nach Mitternacht wurde der Hauptbahnhof wieder für den Zugverkehr freigegeben.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

(heif/csh/hpaw/dpa)