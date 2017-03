Düsseldorf: Ampel-Kooperation baut Schule - trotz Geldnot

Gymnasium wird ausgebaut Für 9,5 Millionen Euro bekommt das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Benrath einen Anbau. Der Bau ist nicht umstritten, CDU und Freie Wähler stimmten trotzdem gegen die Vorlage. Denn dort heißt es, dass das Gebäude nach einem Mietmodell errichtet wird. Das würde bedeuten, dass die Stadttochter IPM die Investition übernimmt und die Stadt die Kosten über die Miete zurückzahlt. Das Problem: Die Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP will diese als Verschleierung von Schulden umstrittene Variante selber nicht. Manfred Neuenhaus (FDP) zufolge entschied man sich nur für diese Angabe, um den dringend benötigten Bau beginnen zu können, obwohl die Stadtkasse erst durch den Verkauf des Kanalnetzes an einen Eigenbetrieb aufgefüllt werden soll. "Wir warten noch auf neue Mittel." Am Ende werde man die Investition regulär tätigen. "Mit der FDP gibt es nur das Erwerbsmodell." Das sagte auch Norbert Czerwinski für die Grünen zu. Die CDU übte Kritik.

Geisel glaubt nicht an Einhausung der Bahnstrecke Der Stadtrat hat einstimmig die Bahn aufgefordert, die von den Bürgern geforderte Einhausung der Strecke durch Angermund "schnellstmöglich" tiefergehend zu prüfen. Auf dieser Basis soll der Beschluss fallen, ob es bei den Plänen bleibt, die den Schutz nach dem Ausbau für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) durch Wände vorsehen - oder doch die wohl mindestens 200 Millionen Euro teurere Lösung kommt, bei der ein Deckel auf die Gleise gesetzt wird. Es gab im Rat aber deutliche Bedenken, ob die Einhausung realistisch ist - insbesondere von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), der sich bei der Abstimmung enthielt. Er erinnerte an die Mehrkosten und ungeklärte Fragen zu Lärmminderung und Städtebau. "Ich habe erhebliche Zweifel, ob die Mittel jemals in den Bundesverkehrswegeplan eingestellt werden", sagte er. Andreas Auler (CDU) warf Geisel vor, durch seine Haltung die Position von Düsseldorf zu schwächen. Er befürchtet, dass die Bahn ohnehin nicht ernsthaft an der Prüfung interessiert ist. Auch Ratspolitiker hatten Einwände: Martin Volkenrath (SPD) erinnerte daran, dass die Angermunder immerhin Lärmschutz erhalten - anders als etwa die Anwohner an der Güterbahnstrecke durch Rath und Eller. Norbert Czerwinski (Grüne) warnte, die Bahn könnte am Ende den Ausbau streichen - und auch den Lärmschutz.

CDU scheitert mit Einschränkung von Flüchtlingshilfe Auch Flüchtlinge, die keine Bleibeperspektive haben, können Integrationsmaßnahmen wie Sprachkurse nutzen - das hat die Ampel-Kooperation entschieden. Die CDU hatte gefordert, die Förderung für ausreisepflichtige oder nur geduldete Flüchtlings auszusetzen. Pavle Madzirov (CDU) verwies darauf, dass etwa Menschen aus Balkan-Staaten fast nie anerkannt werden, aber trotzdem gefördert werden. "Das kann man den Bürgern nicht erklären." Oliver Schreiber (SPD) hielt dagegen, auch geduldete Menschen blieben teilweise viele Jahre. Man müsse schauen, dass sie in dieser Zeit eine Perspektive haben. "Wir wollen kein Leben im Wartestand." Das Integrationskonzept wurde einstimmig akzeptiert.

Bislang kein türkischer Wahlkampf Es gibt keine Anfragen für türkischen Wahlkampf in Düsseldorfer Gebäuden - worüber die Stadtspitze wegen der schwierigen politischen Lage nicht unglücklich ist. Bei Buchungen stimme sich die Hallengesellschaft mit dem Rathaus ab, hieß es auf FDP-Anfrage.

