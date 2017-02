Prozess um Verbrechen in der Karibik: Angeklagte will vom Mord an Ehemann nichts gewusst haben

Angeklagte will vom Mord an Ehemann nichts gewusst haben

Mit einem tränenreichen Auftritt hat die Angeklagte am Mittwoch im Prozess um einen Mordauftrag gegen ihren Ehemann in der Dominikanischen Republik jede Beteiligung bestritten. Von Wulf Kannegießer, Düsseldorf

Laut Anklage, die auf einem früheren Geständnis der dreifachen Mutter (45) beruht, soll sie Ende 2015 für 2000 Euro in ihrer karibischen Heimat einen Killer angeheuert haben, der ihren Mann (56) nahe Puerto Plata rücklings in den Kopf schoss. Das leugnete sie am Mittwoch vor Gericht: "Ich habe nichts getan gegen meinen Mann, er ist doch der Vater meiner Kinder!"

"Mongo" sei der Todesschütze, der den Ratinger Handwerker bei einer von dessen turnusmäßigen Karibik-Visiten in dessen Auto getötet habe. Das betonte die hier angeklagte Frau des Opfers. Doch ein Komplott, das noch dazu von ihr stammen soll, habe nie existiert.

Über eine Dolmetscherin ließ sie wissen: "Ich saß auf dem Beifahrersitz, mein Mann fuhr den Wagen, Mongo saß hinter mir." Doch als ihr Gatte, von dem sie seit zwanzig Jahren getrennt lebte, dann am Straßenrand stoppte und plötzlich der Schuss im Innenraum knallte, "da war ich so überrascht, dass ich dachte, das hätte mir gegolten, habe mir sogar an den Kopf gefasst".

Von ihrem neuen Lebensgefährten, der dem Auto auf seinem Motorrad gefolgt war, sei sie aus dem Wagen geholt und mit Mongo auf dem Krad weggebracht worden. Sie habe gebettelt, "lass uns umkehren, zur Polizei gehen", doch Mongo habe erklärt: "Sei still, ich weiß, warum ich das getan habe!"

Weshalb aber Mongo einen tödlichen Streit mit dem Opfer gehabt habe, konnte sie mit tränenerstickter Stimme nicht klar angeben. Laut betonte sie nur: "Ich hatte Angst vor Mongo!" Trotzdem sei sie danach nur ungern nach Ratingen zurückgekehrt, weil sie erfahren habe, sie müsse hier viel unterschreiben, ihr Mann habe Schulden gehabt. Monate später hat sie einer ihrer Töchter aber die Bluttat und ihre Rolle dabei gestanden, hatte das bei der Polizei auf Deutsch wiederholt und Details genannt.

Am Mittwoch vor Gericht gab sie jedoch an, sie habe vorher eine Schmerztablette eingenommen, wisse nicht mehr, was sie erzählt habe, habe sich nur gewundert, dass sie ins Gefängnis kam. Dabei habe sie doch nur aussagen wollen, "wie das mit dem Mongo da unten war". Genannt hatte sie der Polizei auch ein Motiv: Sie sei von ihrem Mann "schlecht behandelt" worden. "Auch wenn er so war, ist das kein Grund, ihn umzubringen", schluchzte sie allerdings. Der Prozess wird fortgesetzt.