Düsseldorf: Anne Florack singt mit Vater Stefan

Musik im Café, Kunst bei plan.d. und ein Filmklassiker: Hier einige Freizeittipps. Von Holger Lodahl und Julia Brabeck

Für Kunstfreunde Im Hotel Friends an der Worringer Straße 94-86 beginnt morgen eine neue Ausstellung. Unter dem Titel "Klangkörper" zeigt Künstler Hugo Lami seine neuen Werke. Beginn der Vernissage ist um 19 Uhr. Der Zugang zu den Ausstellungsräumen führt durch die Rezeption. Kuratiert wird die Schau von Wilko Austermann. Nach der Eröffnung ist die Ausstellung bis zum 27. Januar zu sehen.

Mit der Ausstellung "Orinoco" startet die Galerie plan.d. an der Dorotheenstraße 59 in das Jahr 2017. Zwei Künstler sind an der Schau beteiligt. Ben Neumann erforscht in seiner Arbeit die Grenzen zwischen Fotografie und Skulptur. Er nutzt seine umfangreiche Fotosammlung skurriler Orte, um skulpturale Fotoszenerien zu bauen. Großformatige Drucke verarbeitet er zu Installationen, um den Bildern neue Bedeutungsebenen abzugewinnen. Gisoo Kim möchte eine neue Realität schaffen, indem sie ihre Landschaftsfotografien mittels Fotocollage zu einem Fantasieraum aufbaut. Kims Fotokleider und Fotocollagen sind manuell mit Nadel und Faden zusammengefügt. Zur Vernissage am Samstag um 20 Uhr sind alle Interessierten willkommen. Die Künstler sind anwesend und freuen sich auf Kontakte. Die Ausstellung "Orinoco" ist anschließend bis zum 5. Februar zu sehen. Die Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Für Musikfreunde Ein Vater-Tochter-Konzert ist morgen im Café Startklar mit dem Duo "Raufaser" zu hören. Die Düsseldorfer Sängerin Anne Florack steht für eine gefühlvolle und ausdrucksstarke Alt-Stimme und interpretiert Soul-Klassiker, Folk-Songs und deutsches Liedgut. Ihr Vater, Liedermacher Stefan Pelzer-Florack, begleitet sie an der Gitarre. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Klassikern und deutschsprachigen Kompositionen. Beginn ist um 19 Uhr an der Niederrheinstraße 182. Der Eintritt ist frei, eine Gagensammlung wird durchgeführt.

Für Cineasten Im Kellerkino der Filmwerkstatt Flingern an der Birkenstraße 47 ist heute der Italo-Western "Zwei glorreiche Halunken - The Good, the Bad an the Ugly" (1966) zu sehen. Es geht um die abenteuerliche Schatzsuche im amerikanischen Bürgerkrieg. Ein mysteriöser Fremder, ein mexikanischer Revolvermann und ein sadistischer Krimineller kämpfen um 200.000 Dollar. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr. Für Liebhaber von Orgelmusik Eine "Kleine Orgelmatinee" gibt es am Samstag in der Kirche St. Margareta am Gerricusplatz in Gerresheim. An der sogenannten Königin der Instrumente sitzt Organist Odilo Klasen. Beginn ist um 11.15 Uhr.

Quelle: RP