Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist die Stimmung in Düsseldorf entspannt. Zwar ist man auch verunsichert, den Weihnachtsmarkt nicht zu besuchen, halten die meisten aber für ein falsches Signal. In unserer Bilderstrecke erfahren Sie, was Besucher und Händler am Tag nach dem Anschlag denken."Ich hatte fest geplant, heute nach Düsseldorf zu fahren. Und ich habe auch nicht darüber nachgedacht, nicht zu kommen. Was alles passieren könnte, habe ich aber immer im Hinterkopf.“ weniger