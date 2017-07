Im Prozess um den geplanten schweren Terroranschlag auf die Düsseldorfer Altstadt hat der Hauptangeklagte gestanden, einen Scharfschützen der syrischen Regierungstruppen getötet zu haben. Saleh A. sprach von einer Notwehrsituation im syrischen Bürgerkrieg.

Der Scharfschütze habe zuvor neun seiner Mitkämpfer getötet, darunter seinen Bruder und seinen Cousin. "Wenn ich nicht geschossen hätte, hätte er mich erschossen", sagte der 30-Jährige im Oberlandesgericht in Düsseldorf. Er sei damals noch nicht mit seiner Kampfeinheit beim Islamischen Staat gewesen. Die Bundesanwaltschaft wirft Saleh A. wegen des Vorfalls in Syrien Totschlag vor.

Saleh A. hatte sich in Paris im Februar 2016 freiwillig der Polizei gestellt und dort bereits ein Geständnis abgelegt. Laut Anklage soll er vom Islamischen Staat (IS) den Auftrag für ein Blutbad in der Düsseldorfer Altstadt erhalten haben. Den insgesamt drei Angeklagten wird die IS-Mitgliedschaft und die Verabredung zu einem Verbrechen vorgeworfen. Zum Prozessauftakt am Mittwoch schilderte er vor Gericht zunächst seinen Weg zum IS.

FOTO: dpa, mku axs

FOTO: dpa, mku axs

(lsa/lnw)