später lesen 16 Jahre nach Anschlag in Düsseldorf Mutmaßlicher Wehrhahn-Attentäter gefasst FOTO: rpo (Stefan Felten) Teilen

Twittern





2017-02-01T09:52+0100 2017-02-01T13:10+0100

In Düsseldorf ist am Dienstag Haftbefehl gegen einen 50-Jährigen wegen der Bombenexplosion am Wehrhahn im Juli 2000 erlassen worden. Der Mann soll Kontakte in die rechte Szene gehabt haben. Bei dem Anschlag waren zehn Menschen verletzt und ein ungeborenes Kind getötet worden. Von Stefani Geilhausen, Düsseldorf