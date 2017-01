später lesen JVA Düsseldorf Anwalt will Häftling in Zelle verhaften lassen Teilen

2017-01-17

Ein Opferanwalt will einen Strafgefangenen in der Düsseldorfer Justizvollzugsanstalt (JVA) in dessen Zelle festnehmen lassen. Damit erhält der Kriminal-Fall um einen fast tödlichen Messerangriff auf eine Wahrsagerin rund drei Jahre später noch eine weitere skurrile Note.