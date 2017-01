Düsseldorf: Aquazoo erhöht die Preise nach der Wiedereröffnung

Arne Lieb (arl) ist Redakteur in der Lokalredaktion Düsseldorf.

Erwachsene Besucher müssen dann neun Euro an der Kasse zahlen, vor der Schließung im November 2013 waren es sieben gewesen. Auch die Preise für die ermäßigten Karten (fünf statt vier Euro), für Schülergruppen (vier statt drei Euro) und für die Familienkarte (18 statt 14 Euro) werden angehoben. Der Kulturausschuss muss heute noch seine Zustimmung zu der Erhöhung geben. Das Kulturamt verweist darauf, dass "vergleichbare Einrichtungen und Zoos" etwa gleich viel kosten.

Erstmals bietet der Zoo auch Online-Tickets mit speziellen Konditionen an: Wer sich bereits beim Kauf für eine bestimmte Besuchszeit entscheidet, darf ohne Warten an der Kasse direkt eintreten und erhält Vorrang vor Besuchern, die vor Ort ihr Ticket erworben haben. Das soll den Besuchern Zeit sparen und dabei helfen, dass die Besucherströme in dem Institut gesteuert werden. Der Online-Service soll maximal einen Euro zusätzlich kosten.

Der Aquazoo eröffnet im Sommer - falls der Termin eingehalten wird - nach umfassender Sanierung. Die Gehege aus den 1980er Jahren wurden saniert, auch der Besucherbereich wurde komplett überarbeitet. Zudem sind neue Tierarten wie Papageitaucher, Brillenpinguine und Nacktmulle sowie eine komplett neu erarbeitete Dauerausstellung zu sehen. Der Zoo werde dadurch "Anschluss an das Niveau moderner Zoos und Naturkundemuseen" finden, heißt es von der Stadtverwaltung. Kulturdezernent Hans-Georg Lohe will heute dem Kulturausschuss das Konzept für den neu eröffneten Zoo im Detail erläutern. Eine Besonderheit ist weiterhin, dass das Institut eine Kombination aus einem Zoo mit lebenden Tieren und einem Naturkundemuseum mit einer bedeutenden Sammlung bietet. Dadurch sollen die Besucher einen umfangreichen Einblick in die Artenvielfalt und die Naturgeschichte erhalten.

Den genauen Termin für die Wiedereröffnung hat die Stadt noch immer nicht genannt. In der Vorlage ist erneut vom "Sommer 2017" die Rede. Kosten- und Zeitplan für die Sanierung waren bereits mehrfach korrigiert worden. Die Arbeiten sind inzwischen mit 18 Millionen Euro (ursprünglich: 12,5) veranschlagt, die Wiedereröffnung war ursprünglich bereits für das Jahr 2015 geplant.

Quelle: RP