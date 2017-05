später lesen Düsseldorf Aquazoo lässt Wasser aus Haifischbecken ab FOTO: Stadt Düsseldorf/Uwe Schaffmeister FOTO: Stadt Düsseldorf/Uwe Schaffmeister 2017-05-24T20:37+0200 2017-05-25T00:00+0200

Der Aquazoo hat erneut mit einem undichten Becken zu kämpfen: In einem Zehn-Stunden-Einsatz hat die Feuerwehr gestern das Wasser aus dem Haifischbecken abgepumpt, damit eine Fachfirma die Scheibennaht auf der Innenseite ausbessern konnte. Die gute Nachricht: Der Eröffnungstermin am 22. September ist nicht in Gefahr.

