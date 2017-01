Düsseldorf: Arbeiten für L'Oréal-Hochhaus gehen voran

Am 3. Februar wird Richtfest für das 60 Meter hohe L'Oréal-Hochhaus am Kennedydamm gefeiert. Die Arbeiten für eines der aktuell spannendsten Bauprojekte der Landeshauptstadt liegen aktuell gut im Plan. Von Nicole Lange

"Horizon" heißt das Hochhaus, das sich der französische Kosmetikkonzern L'Oréal momentan am Kennedydamm errichten lässt. Wie sehr der Name tatsächlich Programm ist, zeigt sich erst, wenn man bis nach ganz oben fährt und aus den obersten Etagen auf das Umfeld schaut. Nach Süden hat man den besten Blick auf die Innenstadt, nach Norden auf die parkenden Maschinen am Flughafen. Und auf die Dächer der näheren und weiteren Umgebung sowieso. Das 60 Meter hohe Gebäude sticht hervor - und die (noch nicht fertigen) Fassaden werden diesen Eindruck noch verstärken.

Die Arbeiten für eines der aktuell spannendsten Bauprojekte der Landeshauptstadt liegen aktuell gut im Plan. "Wir sind inzwischen im 16. Geschoss angekommen", sagt Stefan H. Mühling, Geschäftsführender Gesellschafter der Projektentwicklungsgesellschaft "die Developer", die das Gebäude realisiert. Die Decke soll noch in diesem Monat fertig betoniert sein, am 3. Februar wird dann Richtfest gefeiert. Bis zum Ende des Jahres soll das "Horizon" (geplant vom Düsseldorfer Büro HPP) fertiggestellt sein, dann können rund 800 bis 1000 Mitarbeiter des Kosmetikkonzerns einziehen. Bislang arbeiten sie ganz in der Nähe in einem Bürohaus an der Georg-Glock-Straße. Seit rund 25 Jahren ist der französische Kosmetik-Weltkonzern L'Oréal in Düsseldorf vertreten, es ist der Standort der deutschen Tochter.

Große Umzüge wie die von L'Oréal sind auch der Grund, warum die Immobilienexperten von JLL in diesem Jahr wieder einen leichten Anstieg des Leerstands erwarten. Denn das bisherige Gebäude wird dann zunächst leerstehen, gleiches gilt für die Firmenzentrale von Trivago - das Hotelvergleichsportal zieht im März 2018 in den Medienhafen.

Bei den Büro-Neuvermietungen sagt JLL für 2017 einen Anstieg auf 400.000 Quadratmeter voraus, wie der Düsseldorfer Niederlassungsleiter Marcel Abel sagte. 2016 war der Flächenumsatz nach seinen Angaben um 22 Prozent auf 330.200 Quadratmeter gesunken. Das lag nicht an der Zahl der neuen Verträge, die nahezu gleich blieb - es fehlte aber an großen Neuvermietungen.

Quelle: RP