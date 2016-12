später lesen Düsseldorf Arbeitsagentur will Job für Rhein-Retter finden Teilen

Twittern







Mit seiner selbstlosen Tat, Ende Oktober in den Rhein zu springen, um eine 19-Jährige zu retten, bewegte Ramo Begovic viele Menschen, nicht nur in der Landeshauptstadt. Nun will man dem 25-Jährigen aus Bosnien, der auf einem Hotelschiff als Rezeptionist arbeitet, helfen.

Semiha Ünlü Redakteurin in der Düsseldorfer Lokalredaktion Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken zum Autorenprofil schließen