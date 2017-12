später lesen Name und Nachricht Arzt Matthias Heilein glaubt an die Kraft der Musik FOTO: Matthias Heilein FOTO: Matthias Heilein 2017-12-21T20:42+0100 2017-12-22T00:00+0100

Es gibt Leute, die behaupten, Matthias Heilein sehe ein wenig so aus wie ein Filmstar. Dabei hat dieser Arzt viel mehr zu bieten als nur ein angenehmes Äußeres, er scheint nämlich das Herz am rechten Fleck zu haben: Zu seinem 50. Geburtstag schenkte sich der bekennende Christ eine CD, die er mit 13 internationalen Musikern aufnahm. Der Titel lautet "Doc Heilein and Friends ... weiter glauben", und zu hören sein soll auf der CD "ein herzerwärmendes Medley" aus Blues, klassischer und christlicher Musik.