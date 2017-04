Das Verfahren um eine Geldstrafe für zwei Düsseldorfer Links-Aktivisten, das am Mittwoch hätte stattfinden sollen, ist vor Beginn abgesagt worden. Der Grund: Eine Polizistin, die aussagen sollte, war die ganze Nacht in Dortmund im Dienst.

Nach der Sprengstoff-Attacke auf den Mannschaftsbus des BVB am Dienstagabend war eine als Zeugin geladene Polizistin auch am Mittwoch noch in Dortmund im Einsatz und konnte dort nach Ansicht ihres Vorgesetzten nicht entbehrt werden, erklärte eine Sprecherin des Amtsgerichts. Ein neuer Termin für die Verhandlung steht noch nicht fest.

Im Prozess wehren sich ein Mitarbeiter des Kulturzentrums Zakk und der frühere Geschäftsführer der "Falken Düsseldorf" gegen eine Geldstrafe aus dem Herbst. Sie waren verurteilt worden, weil sie mit einer Sitzblockade bei einem Republikaner-Aufmarsch in Oberbilk Landfriedensbruch begangen haben sollen. Der Ex-Falke wurde zudem verurteilt, weil er bei einer AfD-Demo dazu aufgerufen haben soll, gegen polizeiliche Anordnungen zu verstoßen. Gegen diese Strafbefehle hatten die beiden Aktivisten Widerspruch eingelegt, der am Mittwoch verhandelt werden sollte.

