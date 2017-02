später lesen Düsseldorf Ausgerissene Siebenjährige ist gefunden Teilen

2017-02-09T17:52+0100 2017-02-09T19:39+0100

In Düsseldorf wurde am Donnerstag ein kleines Mädchen vermisst. Am Abend kam die gute Nachricht: Das Kind ist wieder zu Hause.