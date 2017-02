später lesen Ausschüttung kam zur Unzeit Teilen

2017-02-06T20:17+0100 2017-02-07T00:00+0100

Dass die Sparkasse die Gebühren für ihre Kunden anhebt, ist nicht überraschend und kaufmännisch durchaus begründbar. Die Erlöse sind durch den Null-Preis des Geldes erodiert, die Bank hat das teure und mit Abstand größte Filialnetz der Stadt. Und im regionalen Sparkassenvergleich bewegen sich die Düsseldorfer auch nach der Erhöhung allenfalls im Mittelfeld. Doch ist Ärger bei den Kunden, besonders bei Älteren, die stärker auf das klassische Konto und den Gang zum Schalter setzen, programmiert. Auch wenn der Vorstand keinen Zusammenhang zwischen den höheren Gebühren und der erstrittenen Ausschüttung erkennen will. Es bleibt ein fader Beigeschmack. Der Gedanke liegt in der Luft: Die Stadt holt sich per Ausschüttung ein paar Millionen bei der Bank. Und die Bank holt sich das Geld als Gebühr vom Sparer zurück. So kann man das auch interpretieren. Eine Ausschüttung zur Unzeit.