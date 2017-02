später lesen Düsseldorf Ausschuss plant Programm für den Burgplatz Teilen

2017-02-06

Sechs Tage lang wird zur Karnevalszeit wieder ein Zelt auf dem Burgplatz stehen, so wie auch in den Jahren zuvor. Die Rahmenbedingungen sollen morgen im Ordnungs- und Verkehrsausschuss diskutiert und beschlossen werden. Sieben weitere Termine sind unter Berücksichtigung des Lärmschutzes geplant für den Burgplatz, am 23. April werden dort Start und Ziel des Brückenlaufs sein. Zum Japan-Tag am 20. Mai bauen die Organisatoren auf dem Burgplatz wieder Gastronomie- und Aktionsstände auf sowie eine Bühne.