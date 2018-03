später lesen Düsseldorf Auszeichnung für futuristisches Holzhaus im Hafen FOTO: Interboden/HPP FOTO: Interboden/HPP 2018-03-13T20:36+0100 2018-03-14T00:00+0100

Das geplante Holzhybridhaus "The Cradle" im Medienhafen ist bei der Immobilienmesse Mipim in Cannes ausgezeichnet worden. Es erhielt den "Mipim Architectural Review Future Project Award" in der Kategorie Büro und hat sich gegen viele internationale Konkurrenten durchgesetzt.