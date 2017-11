In Düsseldorf hat es am Freitagnachmittag, 3. November 2011, zwei Unfälle gegeben. Ein Auto blieb auf der Rather Straße auf dem Dach liegen.

In Düsseldorf hat es am Freitagnachmittag, 3. November 2011, zwei Unfälle gegeben. Ein Auto blieb auf der Rather Straße auf dem Dach liegen. weniger