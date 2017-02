Düsseldorf: Autodiebe auf Beutesuche in Niederkassel gefasst

In der Nacht zu gestern hat die Polizei im Lotharviertel zwei Männer gefasst, die dort offenbar auf der Suche nach Luxusautos waren. Zumindest hatten die beiden Litauer Gerätschaften dabei, die laut Polizei "zum Diebstahl hochwertiger Fahrzeuge geeignet" gewesen seien.

Die Beamten waren im Rahmen der Sondereinsätze zur Einbruchsbekämpfung gegen 1 Uhr im Linksrheinischen unterwegs, hatten die Männer eine Weile beobachtet, die sich auffallend vor allem für BMW interessierten. Der polizeiliche Verdacht wurde verstärkt, als die Männer sofort die Flucht ergriffen, nachdem die Beamten sie angesprochen hatten. Pech für einen der Verdächtigen: Er rannte direkt vor den gerade eintreffenden Streifenwagen der Verstärkung, stürzte und brach sich den Fuß. Trotzdem lief der 30-Jährige noch einige hundert Meter weiter, versteckte sich dann in einem Gebüsch, in dem die Polizisten ihn schnell fanden und festnahmen.

Sein 26-jähriger Begleiter hatte sich unterdessen in einen kleinen, in Niedersachsen zugelassenen Ford zurückgezogen und wartete - was wegen des Göttinger Kennzeichens den Polizisten ebenfalls schnell auffiel. Während der 26-Jährige den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte, wurde sein mutmaßlicher Komplize im Krankenhaus operiert. Aber auch der 30-Jährige kam gestern in Gewahrsam, heute soll entschieden werden, ob beide zum Haftrichter müssen.

Bis dahin hat die Polizei auch Zeit zu klären ob die Verdächtigen womöglich mit dem Diebstahl zweier BMW-Geländewagen Anfang der Woche in Benrath zu tun haben. Gleich zwei Fahrzeuge vom Typ X5 waren in der Nacht zum Dienstag an der Pigageallee gestohlen worden, einen ließen die Diebe mit laufendem Motor an der Benrodestraße stehen. Zeugen hatten den Wagen entdeckt und zwei Personen weglaufen sehen - ein Geschehen, auf das sich die Fahnder bislang keinen Reim machen konnten.

Wenn es um professionellen Autodiebstahl im Luxusbereich geht, sind häufig litauische Banden am Werk. Auch das Lotharviertel war davon schon betroffen: 2015 hatten es die Täter nicht auf BMW, sondern gleich zweimal auf teure Fahrzeuge von Land Rover abgesehen.

(sg)