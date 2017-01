später lesen Düsseldorf Autofahrer landet im Graben und rennt weg Teilen

2017-01-29T19:02+0100

Einen chancenarmen Fluchtversuch hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag zwischen Lierenfeld und Oberbilk beendet. Ein 41-Jähriger hatte dort mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Ronsdorfer auf die Mindener Straße fahren wollen, dabei aber die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er durchbrach ein Gelände und kam in einer Böschung zum Stehen. Der Düsseldorfer war, wie die Polizei später feststellte, stark alkoholisiert und schien deshalb Wegrennen für eine mögliche Lösung seines Problems zu halten, obwohl die Kennzeichen am Wagen ihn ohnehin schnell überführt hätten.

