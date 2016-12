Düsseldorf: Baby-Boom in der Landeshauptstadt

Baby-Boom in der Landeshauptstadt

Ein Baby sei ein "glücklicher Wimpernschlag der Ewigkeit", hat der britische Schriftsteller Graham Greene einmal gesagt. In diesem Jahr hat es besonders viele davon in der Stadt gegeben.

Alleine in den drei großen Geburtskliniken (Uniklinik, Florence-Nightingale-Krankenhaus, Evangelisches Krankenhaus) wurden bislang mehr als 6100 Geburten betreut (die Zahl der Neugeborenen ist sogar höher, da meist die Geburten, nicht die Zahl der Babys gezählt werden). Ein Rekordhoch vermelden die Kaiserswerther Klinik und die Uniklinik: Im Krankenhaus der Diakonie hat es 2294 Entbindungen gegeben, an der Uniklinik wurde erstmals die Marke von mehr als 2000 Babys "geknackt". 156 Frauen haben ihr Kind zu Hause, mit Hilfe von Hebammen des "Geburtshauses Düsseldorf", auf die Welt gebracht. Die beliebtesten Vornamen in diesem Jahr waren Marie, Sophie und Maria beziehungsweise Alexander, Maximilian und Noah.

Bis Jahresende - das lassen die Prognosen der sechs Geburtskliniken annehmen - wird die Marke von 8700 Geburten übertroffen. Das wäre ein neuer Rekord.

