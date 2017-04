später lesen Düsseldorf Bade-Glück bei acht Grad FOTO: A. Bretz FOTO: A. Bretz 2017-04-23T20:21+0200 2017-04-24T00:00+0200

Die sechsjährige Simona und andere Kinder freuten sich sichtlich über die erste Gelegenheit zum Freiluft-Plantschen: Bei eher winterlichen acht Grad haben begeisterte Schwimmer am Samstag in Kaiserswerth die Eröffnung des Freibades an der Kreuzbergstraße gefeiert und sich in das Wasser gestürzt. Das war auf angenehme 26,7 Grad erwärmt worden und damit auch für empfindlichere Badefreunde geeignet. Mit dem zum Ritual gewordenen Anschwimmen startet die Freibadzeit in der Landeshaupt- stadt: Die kleine Anlage im Düsseldorfer Norden mit ihrem 30 mal 15 Meter großen Becken ist traditionell die erste, die für Badegäste öffnet.