Düsseldorf: Bahnlärm-Gegner klagen auf Nachtfahrverbot

Während der Lärmschutz an der Strecke des geplanten Rhein-Ruhr-Express derzeit die Politik beschäftigt, kommt der bereits existierende Bahnlärm vor Gericht: Mitglieder der Angermunder Initiative gegen Bahnlärm haben die Bundesrepublik verklagt und fordern die "Untersagung des nächtlichen Betriebs der Eisenbahnstrecke" zwischen den Hauptbahnhöfen von Düsseldorf und Duisburg. Heute verhandelt das Verwaltungsgericht über die Klage, die von Anliegern der Bahnstrecke eingereicht wurde. Die 16. Kammer des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts tagt heute, 11.15 Uhr, in Raum 342 des Gerichtsgebäudes an der Bastionstraße. Für den Bau des RRX hat die Initiative die Einhausung der Strecke zum Lärmschutz der Anlieger gefordert.