Zwischen Hauptbahnhof und Heinrich-Heine-Allee: Bahnverkehr in der Düsseldorfer Innenstadt gestört

Bahnverkehr in der Düsseldorfer Innenstadt gestört

Die Rheinbahn-Linien U70, U74, U75, U77, U78 und U79 fahren derzeit nicht zwischen den Haltestellen Heinrich-Heine-Allee und Hauptbahnhof. Offenbar befindet sich eine Person im U-Bahntunnel. Der Verkehr liegt lahm.

Mitarbeiter des Rheinbahn-Sicherheitsdienstes hatten im U-Bahnhof Oststraße einen Mann kontrollieren wollen. Der sei auf den Gleisen in den U-Bahn-Tunnel gelaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Deshalb wurde die Strecke gesperrt, der Mann wird noch gesucht. Über den Anlass der Kontrolle wurde noch nichts bekannt.

UPDATE (14 Uhr): Die Bahnen können wieder die gesamte Strecke fahren. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis sich der... Posted by Rheinbahn on Mittwoch, 29. März 2017

Die Bahnen aus Krefeld, Lörick, Duisburg und von der Arena enden an der Heinrich-Heine-Allee und fahren wieder zurück. Von Holthausen und Eller kommend enden sie an den Haltestellen "Oberbilker Allee/ Warschauer Straße" und "Handelszentrum/ Moskauer Straße". Das gab die Rheinbahn am Mittwochmittag auf ihrer Facebookseite bekannt.

(siev/SG)