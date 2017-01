Düsseldorf: Bauvorhaben im Stadtbezirk 4

Auf der Tagesordnung der Bezirksverwaltung steht auch der neue Belsenpark.

Die linksrheinische Bezirksvertretung (BV 4) kommt am Mittwoch, 25. Januar, um 15 Uhr zu ihrer ersten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr im Bezirksrathaus, Luegallee 65, zusammen (Sitzungsraum im dritten Stock, Saal 309).

Was steht auf der Tagesordnung?

1. Bauantrag Quirinstraße 7-9

2. Urbanere Gestaltung des zweiten Bauabschnitts für den Belsenpark (Anfrage Grüne)

3. Grundstücksentwicklung ehemaliges Gartenhallenbad Oberkassel (Anfrage SPD)

Warum ist das für die Bürger wichtig?

1. Die Bezirksvertreter haben den Bauantrag für Mehr- und Einfamilienhäuser an der Quirinstraße, der ihnen im Dezember vorgelegt wurde, noch nicht abgesegnet. Sie hatten Beratungsbedarf angemeldet, weil die Fluchtlinien nicht eingehalten werden. Denn über den Abbruch der aus 1950 stammenden Altbauten haben sie nicht abgestimmt, die Verwaltung hatte ihnen lediglich mitgeteilt, dass das schon von der Behörde genehmigt worden sei. Den Grünen geht es vor allem um die Mieter, die sich noch in den beiden zum Abbruch freigegebenen Häusern befinden. Die Verwaltung hatte von Aufhebungsverträgen für die Bewohner gesprochen. Ein Mieter hatte daraufhin per E-Mail erklärt, dass er keinen bekommen habe und in der Wohnung bleiben wolle.

2. Bereits zur Oktober-Sitzung hatte die SPD die Anfrage zur weiteren Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofsgeländes (Belsenpark) gestellt. Dabei geht es um das ehemalige Betriebsgelände der Holzgroßhandlung Brockmann. Dafür hat die Stadt einen B-Plan-Entwurf für 650 weitere Wohnungen jenseits der Ria-Thiele Straße vorgelegt, der von den Bezirksvertretern akzeptiert wurde. Die Grünen der BV legten nach und regten eine bessere Gestaltung an.

3. Die Politiker hoffen nun auf eine Erklärung seitens der Stadt, was mit dem Filet-Grundstück des stillgelegten Hallenbades, das direkt an einen Park grenzt, geschieht. Bereits zur letzten Sitzung der BV am 14. Dezember stand die Anfrage auf der Tagesordnung. Die Verwaltung konnte sie vorerst nicht beantworten. Auch die Bürger sind gespannt, was mit dem Grundstück geschieht und fragen immer wieder nach.

(hiw)