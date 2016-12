Kontrolle in Düsseldorf: Beamte prüfen, wie sicher Böller-Verkaufsstellen sind

Kurz vor dem Jahreswechsel ist die einzige Zeit, in der Verbraucher legal Feuerwerkskörper, Raketen und Böller kaufen dürfen. Konkret ist der Verkauf am 29., 30. und am 31. Dezember in Deutschland erlaubt. Der Ansturm in den Düsseldorfer Einzelhandelsgeschäften ist entsprechend groß.

Doch der Vertrieb der gefährlichen Stoffe ist an strenge Auflagen gebunden. Wer vor Weihnachten die Aufnahmen vom explodierenden Markt für Feuerwerkskörper in Mexiko gesehen hat (hier geht es zu einem Video auf Youtube), kann sich vorstellen, warum das wichtig ist.

Deswegen kontrolliert die Bezirksregierung Düsseldorf zurzeit intensiv und stichprobenartig Verkaufsflächen. Die Schwerpunktkontrollen finden in diesem Jahr in Düsseldorf und dem Rheinkreis Neuss statt. Insgesamt sind bis zum Wochenende sechs Teams mit je zwei Kontrolleuren im Einsatz.

Jens Schroer und Marco Jotzo von der Bezirksregierung Düsseldorf überprüften gestern das Lager eines Sonderposten-Ladens in Rath. Das Augenmerk der beiden lag dabei vor allem auf den angebotenen Mengen. "Mehr als 70 Kilogramm Netto-Explosivstoffmasse dürfen nicht im Verkaufsraum lagern", sagte Jens Schroer bei der Kontrolle.

Um die Mengen genau einschätzen zu können, hatte Stephan Dunkel, Leiter des Sonderposten-Marktes in Rath, kleine Zettel an den Regalen mit Zahlen über die maximale Anzahl des jeweiligen Produktes gehängt. Auch die Lagerräume des Shops wurden besichtigt, 350 Kilogramm dürfen dort liegen. An den Verkaufsregalen müssen Feuerlöscher stehen. Überprüft wurde auch, ob alle Fluchtwege frei sind.

Bei Stephan Dunkel hatten die Beamten nichts zu beanstanden. Sie wurden unter anderem Zeuge, als eine Verkäuferin es ablehnt, nicht für Jugendliche zugelassene Böller an einen kleinen Jungen zu verkaufen, und das bevor sich die beiden als Kontrolleure zu erkennen geben hatten.

Von der 350-Kilogramm-Grenze war Dunkel mit seinem Laden gestern Mittag ohnehin weit entfernt. "Der Abverkauf geht rasant, ich gehe davon aus, dass am Freitag-Nachmittag das Meiste ausverkauft ist", sagt Dunkel.

