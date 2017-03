Düsseldorf: Beauty-Hauptstadt Düsseldorf

Das Geschäft mit der Schönheit boomt in der Landeshauptstadt wie kaum irgendwo anders. Im Stadtgebiet gibt es 676 Friseurbetriebe und 513 Kosmetikinstitute. Mehrere Leitmessen ziehen jedes Jahr die Fachleute der Branche an. Von Dagmar Haas-Pilwat

Alles rund um Make-up, Maniküre und Pediküre, Gesichtsmassagen und Wellness aller Art boomt. Und nirgendwo in Deutschland gibt es nach der aktuellen Statistik der Handwerkskammer so viele Friseurbetriebe (676) und Kosmetikinstitute (513) wie in Düsseldorf. Mit insgesamt 190 Beauty-Adressen liegt die Landeshauptstadt damit weit über dem Bundesdurchschnitt von 161 Beauty-Adressen pro 100.000 Einwohner.

"In den vergangenen Jahren hat sich Düsseldorf als die Beauty-Hauptstadt Deutschlands etabliert", sagt Helmut Winkler von der Messe Düsseldorf. Zahlreiche Unternehmen, darunter Schwarzkopf/Henkel und die deutschen Niederlassungen namhafter weltweiter Konzerne wie Shiseido, LVHM (Louis Vuitton Moët Hennessy) oder Alessandro International und das französische Unternehmen L'Oréal haben hier Hauptsitz. Während die Franzosen Ende 2017 mit 800 Mitarbeitern in die neuen Büros am Kennedydamm einziehen werden, hat das Parfümeriehaus Douglas gerade seine Zentrale von Hagen nach Flingern verlegt, wo 550 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Zudem gehen in jedem Frühjahr von den drei großen Leitmessen - Beauty Düsseldorf, Top Hair und Make-up Artist - wichtige Neuheiten und Trends für die Branche aus. An drei Tagen präsentieren sich die Aussteller in sieben Hallen auf dem Düsseldorfer Messegelände, und rund 90.000 Fachbesucher werden erwartet. Die Themen zeigen oft, womit sich Kosmetiker, Friseure und Wellnessanbieter gerade befassen. So wird beispielsweise auf der Top Hair das Thema "Barbering" in den Mittelpunkt gestellt. Gepflegte Bärte sind angesagt, und Männer erobern den Friseursalon zurück. In den Barbershops gönnen sie sich professionelle Bartpflege, lassen sich rasieren und einen Haarschnitt verpassen. Beim Barbier bekommen die Kunden nicht nur die entsprechende Behandlung, sondern sie schätzen auch die Wohlfühlatmosphäre im nostalgischen Ledersessel mit einem Glas Whisky oder Gin. Auf der Top Hair zeigen Profis erstmals die neuesten Techniken. Außerdem feiern die Rotterdamer Szenestars Schorem Barbers ihre Deutschlandpremiere. In den Niederlanden wird das Duo, das kürzlich auf Tournee in Neuseeland, Japan und den USA unterwegs war, wie Rockstars gefeiert.

"Für Dienstleistungskosmetik gibt es eben keinen digitalen Markt", betont Helmut Winkler, Direktor der Beauty-Messe, "da ist der Service von Mensch zu Mensch gefragt." Mit diesem Pfund wuchert auch die Landeshauptstadt. In der Aus- und Weiterbildung für Friseure und Kosmetiker gehört die Handwerkskammer zu den engagiertesten in diesem Bereich. Neben den Abschlüssen zur Fachkraft für Ganzheitskosmetik und Wellness, zum Geprüften Fußpfleger, "Nail-Designer" oder Visagisten ist ganz neu der Kosmetik-Meister, der 2017 ins Programm aufgenommen wurde. Gleich vier der größten Friseurunternehmen betreiben hier ein Schulungszentrum.

Neueste Marktstudien haben gezeigt, dass die Dienstleistungskosmetik neben der wirtschaftlichen Stabilität vor allem gute Zukunftsaussichten hat. "In unserer Leistungsgesellschaft sind Schönheit und Gesundheit extrem wichtig. Immer mehr Menschen sind bereit, viel Geld zu investieren", betont Winkler. Wenn die Messe Düsseldorf Ende März wieder zum Treffpunkt für Profis aus aller Welt und damit zum größten Schönheitspflege-Institut der Welt wird, dann werden zum zweiten Mal beim "Medical Skincare Kongress" die Trendthemen aus ästhetischer Dermatologie und Kosmetologie diskutiert. Im Kosmetikinstitut der Zukunft werden ästhetische Mediziner und Kosmetikerinnen immer öfter Hand in Hand arbeiten. Denn - so Winkler - High-Tech-Behandlungen seien nach der Devise "jung und frisch aussehen, und das sofort sichtbar" stark gefragt.

Quelle: RP