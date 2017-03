Düsseldorf-Süd: Beim TSV fehlt das Reserve-Team

Kreisliga A: Die Personallage hat sich in Urdenbach deutlich entspannt. Die SG Benrath-Hassels muss am Sonntag zum FC Tannenhof und trifft dort auf ihren Ex-Trainer René Merken. Von Helmut Senf

Die Absage des Kreisliga A-Derbys zwischen der SG Benrath-Hassels und dem TSV Urdenbach hat bei den Südclubs für Diskussionsstoff gesorgt. Das Gästeteam hatte das Nachbarschaftsduell aufgrund von Personalproblemen absagen müssen. "Uns fehlt eine zweite Herren-Mannschaft, das ist ein Manko", räumt Urdenbachs Ex-Coach Frank Lippold im Gespräch mit unserer Zeitung ein. Seit drei Meisterschaftsrunden existiert beim TSV keine Reservemannschaft mehr, nachdem die einstmalige Zweite um Trainer Wolfgang Mückschitz geschlossen zum SV Hilden-Nord wechselte.

"Unsere beengten Trainingskapazitäten waren seinerzeit der Grund", erinnert sich Lippold. Das Kreisliga C-Team hatte zum Training auf den Hockeyplatz beim SV Hellerhof ausweichen müssen. "Wir benötigen dringend einen weiteren Kunstrasenplatz auf unserer Anlage", betont Frank Lippold. Für den Herbst ist der Bau eines Übungsplatzes auf dem Kleinfeld-Aschenplatz angekündigt. Dann besteht Hoffnung, dass es in Urdenbach künftig wieder eine zweite Mannschaft geben wird."Mit Spielern aus einem Reserveteam hätten wir unseren personellen Engpass in der Vorwoche ausgleichen können", bestätigt TSV-Trainer Frank Kober und ärgert sich noch heute über die sicher verschenkten Punkte durch die Derby-Absage.

Der Heimpartie am Sonntag um 15 Uhr gegen den DSV sieht Kober optimistisch entgegen - zumal sich die Personallage deutlich entspannt hat. 18 Akteure tummelten sich in dieser Woche bei den Übungseinheiten auf dem Platz. "Ich habe meinen Augen kaum getraut", zeigt sich Kober immer noch ein wenig überrascht. Allerdings täuscht die unerwartet große Zahl über Kobers tatsächliche Auswahlmöglichkeiten hinweg: Daniel Süper (verspätet abgemeldet) und Szymon Longosz (Freigabe vom polnischen Verband steht noch aus) üben zwar fleißig mit, sind aber noch nicht spielberechtigt. Fahd Afoda hat das Training nach einer schöpferischen Pause gerade aufgenommen. Andrej Kuyanow macht sich nach Sperre und Verletzungspause erst wieder fit.

Die SG Benrath-Hassels gastiert am Sonntag beim FC Tannenhof, wo die Hasselaner auf den Club ihres Ex-Trainers René Merken treffen. "Ein Spiel wie jedes andere", behauptet Gäste-Coach Andreas Kober ausdrücklich (15 Uhr, Vennhauser Allee 256a). Dennoch steckt Brisanz in der Begegnung. Keiner der Kontrahenten will im Prestige-Duell unterlegen sein. Nach zuletzt spielfreiem Vor-Sonntag und anschließender Derby-Absage muss Spitzenreiter SG Benrath-Hassels jetzt wieder in den gewohnten Rhythmus finden. "Wir haben die Zwangspause genutzt, um den Kopf frei zu kriegen", erklärt Trainer Andreas Kober. Niklas Leven wird erneut als Innenverteidiger agieren. Zugang Mojtaba Zerehpoosh könnte als Joker zum Einsatz kommen. Dank engagierter Trainingsleistung hat sich Dennis Boateng für einen Einsatz empfohlen. Allerdings ist der Defensivakteur leicht angeschlagen. "Tannenhof kann befreit aufspielen", kommentiert Kober die Ausgangslage und warnt: "Auf Torjäger Eßer müssen wir achtgeben."

Quelle: RP