Gut Gemacht: Biker4Kids spenden 84.000 Euro für Hospiz

Biker4Kids spenden 84.000 Euro für Hospiz 2017-07-04

Biker4Kids Mehr als 4000 Besucher sowie 2500 Motorräder waren Anfang Juni am Korso des Vereins Biker4Kids beteiligt. Im Deutschen Diabetes-Zentrum wurde kürzlich vor 100 Gästen der Spenden-Scheck in Höhe von 84.000 Euro an Vertreter des Vereins der Freunde und Unterstützer der Kinderhospizarbeit Düsseldorf überreicht. Die Summe hat den Betrag aus dem Vorjahr übertroffen: Damals kamen 72.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Die Summe speist sich aus Sponsorenbeiträgen, Standmieten, Spenden und Teilnehmergebühren. Laut Angaben der Veranstalter ist der Biker4Kids-Motorradkorso mittlerweile die größte Motorrad-Benefizveranstaltung in Deutschland.