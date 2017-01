später lesen Düsseldorf Bis Mitte Februar ist die Stadt klamm Teilen

Die Stadt Düsseldorf muss in den kommenden Wochen darum kämpfen, ihre Rechnungen bezahlen zu können, ohne die selbst gesetzte Kreditlinie zu überschreiten. Kämmerin Dorothée Schneider kündigte der Politik im Haupt- und Finanzausschuss an, dass die Zeit bis zum 15. Februar schwer werde. Zu diesem Termin ist die Gewerbesteuer fällig, die hohe Beträge in die Stadtkasse spülen wird. Auch für das restliche Jahr bleibe der finanzielle Spielraum gering. "Es wird nicht leicht, ohne weitere Kredite auszukommen", sagte Schneider.

