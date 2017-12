später lesen Düsseldorf 14 Körperverletzungen während der Feiertage 2017-12-26T18:26+0100 2017-12-27T00:00+0100

617 Einsätze hatte die Polizei an den Feiertagen in Düsseldorf zu bewältigen - beinahe ebenso viele wie 2016 (621). Allein an Heiligabend musste sie 113 Mal (2016: 77) einschreiten.