später lesen Unfall in Düsseldorf Reisholz 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt 2017-11-03T12:56+0100 2017-11-03T12:54+0100

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend hat sich ein 22-Jähriger schwer verletzt. Er stürzte mit seinem Motorrad, als er in einen Kreisverkehr in Reisholz einfuhr.