Polizei bittet um Hilfe: 56-jähriger Mann aus Düsseldorf-Eller wird vermisst

Die Polizei sucht einen 56 Jahre alten Mann aus Düsseldorf. Er wird seit Mittwoch vermisst. Hinweise auf eine Straftat gibt es bislang nicht.

Der 56-jährige Thomas Ulrich sei dringend auf Medikamente angewiesen, berichtet die Polizei. Am Mittwoch war er zu einem Arzttermin in Solingen nicht erschienen. Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ der 56-Jährige am Mittwoch gegen 10.15 Uhr seine Wohnung in Eller und stieg in seinen blauen Suzuki Splash, Kennzeichen: D-GT-1960. Hinweise auf eine Straftat gibt es laut Polizei bislang nicht. Auch der Wagen des Mannes wurde bislang nicht gefunden.

Thomas Ulbrich ist etwa 1,75 Meter groß und hat grau-blonde Haare. Zuletzt dürfte er mit einem Oberteil des Fußballvereins Fortuna Düsseldorf, einer Jeanshose und schwarzen Halbschuhen bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0211 8700 entgegen.

