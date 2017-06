später lesen Brand in Düsseldorf-Oberbilk 60-Jähriger springt bei Feuer aus drittem Stock FOTO: Patrick Schüller 2017-06-28T09:06+0200 2017-06-28T09:36+0200

Am frühen Mittwochmorgen hat die Feuerwehr neun Menschen aus einem brennenden Wohnhaus an der Kölner Straße in Düsseldorf gerettet. Ein Mann sprang aus einem Fenster im dritten Stock, um den Flammen zu entkommen.