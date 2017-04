später lesen A44 bei Düsseldorf Lkw kippt um und blockiert Fahrbahn FOTO: dpa, sab FOTO: dpa, sab 2017-04-22T12:30+0200 2017-04-22T12:29+0200

Ein Lkw ist am Samstagmorgen, 22. April, auf der A44 in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens umgekippt. Dabei hat er die dreispurige Fahrbahn in Richtung Düsseldorf komplett blockiert.