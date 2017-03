Düsseldorfer Innenstadt: Betrunkene fährt mit Auto in U-Bahn-Tunnel

Betrunkene fährt mit Auto in U-Bahn-Tunnel

Statt gleich die Bahn für den Heimweg zu nehmen, ist eine Betrunkene in der Nacht zu Sonntag am Hofgarten mit ihrem Auto durch ein Brückengeländer gefahren und auf den U-Bahn-Gleisen gelandet.

Mit ihrem Audi TT und einer Beifahrerin fuhr die Frau von der Oberkasseler Brücke stadteinwärts. An der Hofgartenrampe durchbrach die das Geländer und landete im Gleisbett. Nach einer kurzen Weiterfahrt von etwa 100 Metern "wie auf Schienen" kam ihr Auto nach Polizeiangaben erst am Eingang zu einem Tunnel zum Stehen. Die Frau zog sich bei dem Unfall gegen 1.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag leichte Verletzungen zu. Das Auto wurde stark beschädigt.

Auf der U-Bahn-Verbindung zwischen Krefeld und Düsseldorf kam es durch den Unfall in der Nacht zu Beeinträchtigungen. Die Bergung des Autos aus dem Tunnel dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

(hpaw/lnw)