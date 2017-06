später lesen Düsseldorf-Holthausen Betrunkener randaliert in Rettungswagen 2017-06-21T15:31+0200 2017-06-21T15:28+0200

In der Nacht auf Mittwoch ist die Besatzung eines Rettungswagens in Holthausen von ihrem Patienten angegriffen worden. Der Mann randalierte im Wagen, die Besatzung brachte sich in Sicherheit. Am Ende entschuldigte sich der Mann.